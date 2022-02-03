الفيلم السوري “فوتوغراف” ينافس 42 فيلماً في مهرجان السينما العراقي

دخل الفيلم السوري الروائي القصير “فوتوغراف” للمخرج السينمائي المهند كلثوم، في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما ضد الإرهاب في مدينة أربيل العراقية.

و يتنافس الفيلم مع 42 فيلماً روائياً ووثائقياً في المهرجان الذي يعتبر أكبر حدث سينمائي في العراق ويقام تحت عنوان “بالإعمار ندحر الإرهاب”.

ويعتبر المهرجان فرصة لشباب السينما لعرض أفلامهم التي بدورها تعالج هذه القضية الخطيرة والمؤلمة حيث سيمنح جوائز مسابقته لأفضل فيلم روائي قصير وتسجيلي وأفضل فيلم أنميشن وأفضل سيناريو وإخراج وأداء إضافة لجائزتي لجنة التحكيم وجائزة المهرجان.

وتدور أحداث فيلم فوتوغراف حول تأثيرات الحرب على سورية وما بعدها على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية والأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب ومنعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

يذكر أن الفيلم الذي كتبت السيناريو له بثينة نعيسة من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد غالب شندوبة جمال العلي صفوح ميماس عتاب أبو سعدة مدير الإنتاج خالد الأحمد مدير التصوير محمد مطر مشرف الإضاءة جمال مطر مونتاج وغرافيك نور الدين الكردي موسيقا خالد رزق مخرج منفذ علي الماغوط سينوغراف سلام حسينو سكريبت رهف خضور الصوت حسان كوكش فوتوغراف مهند بيضة علاقات عامة فاطر سليمان مكياج مازن صبورة كلاكيت هلا اللحام ملابس سامح حداقي.