جهاز طبقي محوري متطور لمشفى “أباظة”

دعماً لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة بمحافظة القنيطرة الذي بقدّم خدماته الصحية الإسعافية والعلاجية للمدنيين والعسكريين، زودت وزارة الصحة المشفى بجهاز طبقي محوري متطور جداً للتصوير.

المدير العام للمشفى الدكتور حسن عرسان ذكر أن الجهاز هو الأول والأحدث على مستوى القطر، ويعتبره إضافة طبية وصحية مهمة جداً. فهو يمتاز بالسرعة والدقة والوضوح. فخلال ثلاثين ثانية ينجز الصور المطلوبة ثلاثية الأبعاد مع وضوح تام؛ ونتائج دقيقة جداً .

وأشار عرسان لمعاناة المرضى قبل استلام المشفى للجهاز حيث كانوا يذهبون لدمشق من أجل صور الطبقي المحوري سواء بالمشافي العامة أو الخاصة ؛ ولا تكون بالوضوح المطلوب بسبب قدم الأجهزة وتدني جودتها الفنية.

ويأمل المواطنون الذين تلقوا الخبر بفرح، أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل عاملي الأشعة المهرة، وألا يستخدم إلا للحالات الطبية العلاجية التي تستدعي ذلك التصوير؛ للمحافظة عليه وكي لا يصاب بعطب أو خلل مثل أجهزة طبية أخرى بالمستشفى.

القنيطرة – محمد غالب حسين