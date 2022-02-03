“ملتقى الإبداع” يكرم الفنان العالمي غسان مسعود
أهدى “ملتقى الابداع” درع الإبداع للفنان غسان مسعود في “المعهد العالي للفنون المسرحية” تكريماً لمسيرته الفنية الحافلة في لقاء حواري مع طلاب المعهد.
وتحدث مسعود في هذا اللقاء عن بداية مسيرته الفنية وفترة دراسته في المعهد العالي ثم اشتغاله بالمسرح كممثل وعن عمله كمخرج ومدرس لعدة سنوات حيث أكد أثناء حواره أن تدريس التمثيل أكسبه الكثير من الخبرات إضافة لعمله
وأكد على ضرورة الموازنة بين المتعة والفائدة فيما يقدمه الممثل او المخرج في العمل المسرحي ليكون مقبولاً لدى المتلقي وعن تكريس الموسيقى لخدمة العمل
وقد وجه غسان مسعود نصائحه للطلاب عبر سرده بعضاً من تجاربه مؤكداً أن النجاح أصعب بكثير من الفشل حيث تكمن خطورته وصعوبته كما عبر مسعود في ان عليك أن تحافظ على نجاحك وتكرسه وتحميه من أمراضك النفسية كالغرور وغيرها، وأن المسرح هو الخطوة الأولى لصقل موهبة التمثيل وتوجيهها بالشكل الصحيح.
طلاب المعهد الذين ملأوا مقاعد مدرج سعد الله ونوس في المعهد العالي استطاعوا أن ينتزعوا من الفنان غسان مسعود وعداً بأن يعود للتدريس في المعهد قريباً .
وأدار الحوار الناقد سعد القاسم والذي أوضح أن “ملتقى الابداع” هو جزء من العملية التعليمية في المعهد ويقدم فرصة للطلاب للاستفادة من تجارب الفنانين الذين اجتهدوا وأبدعوا.