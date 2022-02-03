ناسا تُرجئ إطلاق مهمة “أرتيميس 1” إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا إرجاء المهمة الأولى ضمن برنامج الولايات المتحدة للعودة إلى القمر “أرتيميس 1” .

وذكرت وكالة فرانس برس أن ناسا أعلنت في بيان أنها تدرس إمكانات الإطلاق في نيسان أو أيار مرجعة قرار الإرجاء إلى حجم عمليات التحقق المطلوب إجراؤها قبل العملية.

وكانت عملية الإطلاق مقررة في نهاية 2021 ثم في شباط الحالي 2022 ثم في آذار القادم ولن تضم أي رائد فضاء لكنها ستشكل الانطلاقة الفعلية لبرنامج “أرتيميس” الذي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة إرسال رواد فضاء إلى القمر.