هطولات مطرية وثلجية على المرتفعات الجبلية

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ثم يمتد الهطل ليشمل أغلب المناطق ليلاً مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج ليلاً.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد على المناطق الغربية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.