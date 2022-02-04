محافظ الحسكة يوجه انتقادات حادة للمنظمات الدولية

الحسكة – اسماعيل مطر

وجّه اللواء اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة انتقادات حادة لمديري مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في المحافظة خلال الاجتماع الذي عقده معهم اليوم .

وأكد المحافظ بأن المنظمات الدولية لم تتدخل في الأحداث الاخيرة ولاسيما في تأمين حالات النزوح والتهجير حيث بلغ عدد الأسر التي نزحت قرابة 4000 أسرة بمايزيد على 30 الف نازحا .

وأشار المحافظ بأن الجهات الحكومية في المحافظة وبعض الجمعيات الخيرية والفعاليات المجتمعية استنفرت ومنذ اليوم وقامت بدورها الوطني والمجتمعي في تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية لهذه الأسر النازحة وقال المحافظ بأنه اعتمدتا على أنفسنا وجهودنا ضمن الامكانيات المتاحة فقد تم افتتاح سبعة مراكز ايواء سواء كانت مدارس أو دور للعبادة وبعض مساهمات الفعاليات مجتمعية .

وأوضح المحافظ بأنه كان للمنظمات دورا سيئا وترك اثرا سلبيا لدى الأسر التي نزحت وعموم أبناء الحسكة وفال المحافظ بأنه نحن المعنيين في تقييم عمل وأداء عمل هذع المنظمات التي تعمل في المحافظة سؤاء كمؤسسات أو أشخاص والهدف هو مصلحة المواطن ودعا المحافظ هذه المنظمات للتحرك سريعا الى الأحياء التي تضررت لتقيم حجم هذه الأضرار والعمل على مساعدة المتضررين والاسراع في إعادة النازحين والمهجرين الى منازلهم.

وأكد المحافظ بأن تنظيم داعش الارهابي هو مشروع ” أمريكي ” وهو صنيعة وداعمة وممولة الارهابي العالمي التي تتزعم ما يسمى ب ” التحالف الدولي “.

وتساءل المحافظ ماذا يفعل الالاف من ارهابي داعش بسجون ليست معدة كسجون واكبر مثال سجن الثانوية الصناعية جنوب مدينة الحسكة والذي يحتوي أخطر ارهابي داعش ولماذا تم وضع هؤلاء الإرهابين في مناطق مأهولة بالسكان .

من جهته بيّن عصام بابكر مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في القامشلي بأنه كان هناك تأخيرفي الاستجابة خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها الحسكة، مشيراً بأنه استفدنا من هذه الحالة ” احداث سجن الثانوية الصناعية بالحسكة ” كي نتلافاها مستقبلا في ظل صعوبة التنقل والحركة خلال فترة الأحداث.