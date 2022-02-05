الحكومة العراقية ستستلم 337 قطعة أثرية من لبنان

أعلن وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى أن العراق سيتسلم 337 قطعة أثرية من لبنان.

وقال المرتضى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم إن “اتفاقاً جرى بين متحف نابو اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق”، لافتا إلى أن “المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة بتكليف لجنة من المتخصصين الفنيين بالكشف عن هذه القطع”.

وأضاف المرتضى أن عدد القطع التي ستسلم للعراق 331 قطعة من الرقم المسمارية إضافة إلى ست قطع أثرية أخرى.