الرئاسة الروسية: التصريحات الأمريكية والغربية العدوانية كاذبة

أشار دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية اليوم، إلى أن التصريحات العدوانية التي تصدرها الولايات المتحدة والغرب يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك تعليقاً على الخبر الذي نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية حول بداية غزو روسي لأوكرانيا وتراجعها عنه وحذفه فيما بعد موقعها وصفحتها الرسمية ” بالطبع مع منشور جاد من قبل وسيلة إعلامية مثل بلومبيرغ سيصبح بإمكاننا على الأرجح أن نقول جملة أخبار بلومبيرغ بدلاً من أخبار مزيفة لأنه سيكون لكلامنا هذا أساس” في إشارة منه إلى خبر بلومبيرغ الكاذب.

وكانت بلومبيرغ حذفت خبراً بعنوان “روسيا تغزو أوكرانيا بعد أن نشرته على موقعها وصفحتها الرسمية وتداولته وسائل إعلامية بما فيها صحيفة نيويورك بوست مبررة تراجعها هذا بوقوع خطأ غير مقصود.