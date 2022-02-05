الصين تدعو إلى التمسك بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء

في مواجهة التحديات المشتركة التي تؤثر في العالم، دعا الرئيس الصيني شي جين إلى التمسك بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات مؤكداً أهمية تدعيم التضامن الدولي.

وقال شي في كلمة له اليوم خلال مأدبة للترحيب بالضيوف الذين حضروا الحفل الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين “يجب أن يكون المجتمع الدولي معاً ولابد أن تتضامن دول العالم وتتعاون وتعمل سوياً من أجل مستقبل مشترك ولكي تتعامل بشكل فعال مع تفشي جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والإرهاب”.

وأضاف شي “علينا التمسك بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة والحوار والتشاور وبذل جهود في تسوية الخلافات وحل النزاعات والعمل سوياً على بناء عالم يسوده السلام الدائم” داعياً إلى مواكبة تيار العصر والتمسك بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء التي تشمل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات.

وافتتح الرئيس الصيني أمس منافسات الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين التي تستمر حتى 20 شباط الجاري وتشهد مشاركة 2900 رياضي من 91 دولة سيتنافسون على 109 ميداليات ذهبية.