فلسطين والجزائر ترفضان منح “إسرائيل” صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مجددا اليوم، رفض بلاده قرار منح كيان الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي داعياً إلى سحب هذه الصفة الممنوحة له.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن أشتية قوله خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا “إن منح صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي لـ (اسرائيل) يمثل مكافأة غير مستحقة للانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين” مضيفاً إن “شعوب القارة الإفريقية تعرف جيداً الدمار واللا إنسانية الناجمين عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي”.

من جانبه جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رفض بلاده للقرار دون تشاور مع الدول الأعضاء معتبراً أن إقدام مفوضية الاتحاد الإفريقي على اتخاذ هذا القرار أدى إلى انقسام في الاتحاد.