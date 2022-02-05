في دورته الـ 53.. إقبال شديد على الإصدارات السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 إقبالاً شديداً على دور النشر السورية المشاركة طلباً للكتاب السوري في كل المجالات.

وقال هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين في تصريح لسانا من القاهرة “إن القراء المصريين والعرب الزائرين للمعرض أبدوا إعجابهم الشديد بالكتاب السوري الذي أصرت دور النشر السورية على إثبات وجوده بقوة في المعرض هذا العام”.

وأضاف حافظ: أكدت دور النشر السورية خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مع القائمين عليها على هامش فعاليات المعرض ان الإقبال شديد على العناوين السورية بمختلف أنواع إصدارات الكتب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وكذلك الكتب المخصصة للأطفال، لافتا إلى أن الكتاب السوري مميز وسط الإصدارات العربية والعالمية الموجودة والنجاح الذي حققه الناشر السوري يعد نجاحاً للصمود والتضحيات التي بذلها جميع أبناء الوطن في مواجهة المؤامرات التي حيكت ضد سورية.

وتشارك سورية بالمعرض الذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع بأكثر من 70 دار نشر محلية.