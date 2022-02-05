مطالبات فلسطينية لنقل الأسير أبو حميد إلى مشفى بالضفة الغربية

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مجددا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنقل الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد إلى أحد مشافي الضفة الغربية لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه لوكالة وفا اليوم إن الوضع الصحي للأسير أبو حميد المحتجز في معتقل “الرملة” لا يزال صعباً حيث فقد الكثير من وزنه ويعاني من قلة التركيز وضعف الذاكرة ولا يستطيع استخدام أطرافه ويتنقل بواسطة كرسي متحرك ويحتاج إلى متابعة طبية للعلاج الكيماوي، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال ترفض نقله لأحد مشافي الضفة الغربية أو نقل شقيقه الى معتقل “الرملة” لمساعدته.

والأسير أبو حميد 49 عاماً معتقل منذ عام 2002 وهو واحد من بين خمسة أشقاء يعتقلهم الاحتلال الذي يضيق أيضاً على عائلتهم فعلاوة على حرمانهم من الزيارة قام بهدم منزلهم عدة مرات كان آخرها خلال عام 2019.