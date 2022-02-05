هاتفيا.. رئيسي والكاظمي يبحثان العلاقات الثنائية

في اتصال هاتفي اليوم، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن الاتصال شهد التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

وأعرب رئيسي خلال الاتصال عن استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.

بدوره نوه الكاظمي بتميز العلاقات بين العراق وإيران مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تطمح إلى توسيعها.