استمرار تقديم مساعدات إغاثية للأسر النازحة من الأحياء الجنوبية بالحسكة

تستمر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر النازحة من الاحياء الجنوبية الموجودة في مركز الإيواء المؤقت ع البال والبالغ عددها 30 أسرة.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية إبراهيم خلف في تصريح له، أن أغلبية الأسر النازحة من الأحياء الجنوبية عادت إلى منازلها باستثناء 30 عائلة من أهالي حي غويران لا تزال في مركز الإيواء المؤقت نتيجة تدمير منازلها بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات الإغاثية المحلية مستمرة في تقديم الدعم للأسر النازحة الموجودة في مركز الإيواء.

وكان أهالي الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة نزحوا منذ أسبوعين من منازلهم نتيجة لقصف الاحتلال الأمريكي محيط سجن الثانوية الصناعية الذي تحتجز فيه ميليشيا “قسد”.