الحسكة.. ميليشيا “قسد” تمنع طلاب كلية الزراعة من تقديم امتحاناتهم

منعت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، 2500 طالب من كلية الزراعة من التقدم للامتحانات الجامعية التي كانت مقررة عند الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم.

وكالة سانا نقلت عن مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة، الدكتور جمال العبد الله، أن الميليشيا منعت الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية من الدخول إلى الكلية لإجراء الامتحانات المقررة للدورة الفصلية الأولى.

ولفت العبد الله إلى أنه تم استئناف الامتحانات الجامعية في الكليات والمعاهد، حيث تم تأمين أماكن لطلبة كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد بعد تدميرهما بقصف طائرات الاحتلال الأمريكي بذريعة ملاحقة فارين من سجت الثانوية الصناعية، مشيراً إلى خطورة الانتهاكات وأعمال التدمير التي طالت الأبنية الجامعية ما يهدد مستقبل آلاف الطلاب في محافظة الحسكة.

وكانت ميليشيا “قسد” صادرت مفاتيح أبواب ومداخل كلية الزراعة الواقعة على أطراف حي الكلاسة غرب مدينة الحسكة، ومنعت الكوادر التدريسية والإدارية من دخول الكلية أو الاقتراب منها، قبل أن تقدم، اليوم، على منع الطلبة من الدخول لتقديم امتحاناتهم وسط استياء كبير بين الطلبة الذين بات مستقبلهم مهدداً جراء انتهاكات هذه الميليشيا.