تطورات جديدة في قضية الطفل المختطف فواز قطيفان

هزت محافظة درعا منذ أشهر حادثة اختطاف الطفل فواز القطيفان البالغ من العمر ثمان سنوات أثناء ذهابه إلى مدرسته في بلدة ابطع في ريف درعا الأوسط.

وبعد عدة أشهر تواصل الخاطفـ.ـين مع ذوي الطفل مطالبينهم بفدية مالية تقدر بـ 700‪ مليون ليرة سورية،ليتم التنازل من قبلهم والوصول إلى الاتفاق على مبلغ وقدره 500‪ مليون ليرة مستغلين حرقة قلب ذوي الطفل، ورغم كل المحاولات التي قام بها ذوي الطفل بالتفاوض مع الخاطـ.ـفين إلا أنهم لم يستجيبوا وما كان لذوي الطفل إلا أن يسعوا بهدف جمع المبلغ ودفعه للخاطـ.ـفين إلا أنهم لم يتمكنوا من جمع هذا المبلغ الضخم نظرا لحالة وضعهم المعيشي.

وقبل عدة أيام قام الخاطفون بعرض مقطع فيديو مصور يظهر فيه الخاطفون يقومون بتعذيب الطفل وضربه وسط صراخ وآلام من الطفل المختطف وهو يقول لهم “مشان الله لا تضربوني” للضغط على ذويه لدفع الفدية المالية الكبيرة قبل يوم الأربعاء القادم كمهلة أخيرة.

عم الطفل المهندس مصعب القطيفان بطن في تصريح ل”البعث ميديا”أن المبلغ بجهود الخيرين قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال، مؤكدا أن وجهاء محافظة درعا من كل حدب وصوب توجهت إليهم وتم تشكيل لجنة لمساعدتهم عن طريق المغتربين، مؤكدا أن التبرعات لم تقف عند أهالي محافظة درعا، بل تعدتها لتشمل كافة المحافظات السورية وهو الأمر المفرح بأن ولدهم فواز استطاع توحيد قلوب السوريين على اعتبار هذا الطفل هو ابن سورية.

قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل في تصريح مماثل أكد أن الجهات المختصة كانت على تواصل مع ذوي الطفل المختطف منذ أول يوم لحادثة الخطف وسط اهتمام كبير بهذا الموضوع مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة التحقيقة والحثية والتقنية،مؤكدا أنه هناك خيوط ستوصل إلى نتائج إيجابية في غضون أيام قليلة.

وحول تعاون المجتمع الأهلي أكد الدندل أن هناك تعاون جدي وفاعل خاصة بعد قيام الخاطفين بنشر فيديو تعذيب الطفل بطريقة وحشية، مطمئنا الأهالي في محافظة درعا أن الطفل سيكون بين أحضان والديه بأقرب وقت وهناك حجم عمل كبير من قبل المعنيين ولكن دون إعلان نظرا لخصوصية الحالة.

البعث ميديا || درعا دعاء الرفاعي