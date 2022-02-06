عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي «داعش» شرق صلاح الدين

أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

هيئة الحشد الشعبي العراقي قالت في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء العراقية: “إن العملية انطلقت بمشاركة قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين واللواءين التاسع والثامن والثمانين ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي لتفتيش مناطق حاوي العظيم شرق صلاح الدين بحثاً عن فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه”.

وفي السياق ذاته أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير وكر وضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة تابعة لإرهابيي “داعش” شمال بغداد.

وأضافت الخلية إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تم ضبط مخزن للأسلحة احتوى على 6 صواريخ كاتيوشا مع أربع قنابل هاون تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحد بساتين قرية أربعة شمال بغداد.