مجلس الوزراء: كل موظف أو متقاعد تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة تتم إعادة الدعم له

أعلن مجلس الوزراء أن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة.

وبدأ في الأول من الشهر الجاري العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.