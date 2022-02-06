وزيرة الثقافة تلتقي مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

التقت د. لبانة مشوح وزيرة الثقافة صباح أمس السيد سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لبحث سبل تطوير التعاون بين الاتحاد ووزارة الثقافة، وذلك بحضور سعادة السفير د. غسان عباس رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية في أبو ظبي، والوزير المفوض رانية الرفاعي في البعثة.

وتطرق الحديث إلى العلاقات الفكرية والأدبية بين الجانبين وخططهما الاستراتيجية في بناء الفكر ودعم اللغة العربية وآليات التعاون الممكنة لدعم خطط الترجمة والنشر.

وأكد الجانبان على أهمية اللغة العربية باعتبارها رافعة هامة للفكر في عصر التكنولوجيا.