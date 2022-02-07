العراق.. تأجيل انتخاب رئيس جديد للبلاد

بسبب عدم اكتمال نصاب عقدها، أرجأ مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إخفاقه بعقد جلسته المخصصة لهذه الغاية اليوم.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس من بغداد، إن ثمانية وخمسين نائبا فقط حضروا إلى قبة البرلمان من مجموع 329 نائباً، موضحاً أن المجلس حول لذلك جلسته إلى تداولية حوارية.

وحسب المصدر فإن معظم الكتل النيابية أعلنت منذ ليلة أمس مقاطعتها الجلسة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعليق إجراءات ترشيح وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية.