القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول الإرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني اليوم في بيان أورده موقع السومرية نيوز بأن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل فيما يسمى مفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم انطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أن قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.