انطلاق مؤتمر إقليمي للفاو بمشاركة سورية

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، حيث تستمر حتى يوم غد في العاصمة العراقية بغداد.

ويناقش المشاركون في أول أيام المؤتمر مواضيع منها الأمن الغذائي وتوفير الأنماط الغذائية الصحية للجميع من أجل حياة أفضل وبناء مجتمعات محلية ريفية قادرة على الصمود وإجراءات التعافي الأخضر.

وعلى هامش أعمال المؤتمر بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا رئيس الوفد السوري مع نظيره العراقي المهندس محمد كريم الخفاجي آلية تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والثروة السمكية وسبل التعاون لتحديث القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والحجر الزراعي بما يسهم في دعم القطاع الزراعي في البلدين.

كما التقى الوزير قطنا وزير التجارة العراقي الدكتور علاء أحمد الجبوري الذي أشار إلى ضرورة إقامة معرض للمنتجات السورية في الموصل من أجل تحفيز دخول البضائع السورية بمختلف أشكالها إلى السوق العراقية.