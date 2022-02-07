دمشق تجدد إدانتها للحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا

جددت سورية إدانتها للحصار الاقتصادي الجائر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية كوبا الذي ينتهك القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذا الإرهاب الاقتصادي الذي يشكل عملاً من أعمال الإبادة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الحصار الاقتصادي الإجرامي اللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ أكثر من ستين سنة بهدف تقييد حقوق الشعب الكوبي المشروعة بالدفاع عن سيادته واستقراره بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.

وأعربت الخارجية عن ثقتها بأن كوبا التي تواجه هذا الحصار اللاشرعي ستحافظ على سيادتها وتفشل أهدافه.