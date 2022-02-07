“غلاكسي” الجديد من شباك الصيد المعاد تدويرها!

أعلنت شركة “سامسونغ” عن بدئها في استخدام البلاستيك المرمي في المحيط ‏وشباك الصيد المهملة في أحدث أجهزتها من طراز “غلاكسي”.‏

الشركة أشارت إلى أنها ستقوم بدمج المادة الأكثر استدامة في البداية ضمن أجهزة “غلاكسي”، التي ستزيح الستار عنها في يوم 9 شباط الجاري، وذلك قبل أن تبدأ في تعميمها على أجهزتها بالكامل.

ولفتت “سامسونغ” إلى أنها تميل في التفكير في الزجاجات البلاستيكية وأكياس البقالة، باعتبارها السبب الرئيسي لحطام المحيط، لكنها ترى أن معدات الصيد المهجورة تسفر عن اصطياد وقتل الحياة البحرية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، مثل فقمة هاواي.

ونوهت أن “أكثر من 640 ألف طن من شباك الصيد التي يتم التخلص منها كل عام، وهي مشكلة تزداد سوءا”، بحسب قولها.

وكانت “سامسونغ” ذكرت، الشهر الماضي، أنها ستكشف عن الجيل القادم من هواتف “غلاكسي إس”، الذي سيجمع أعظم تجارب “سامسونغ غلاكسي” في جهاز واحد نهائي، وأردفت بـ استعدوا لأفضل تجربة “ألترا”.