لإبطاء موجة كورونا.. إندونيسيا تمنع دخول السائحين الأجانب

في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا الناتجة عن المتحور أوميكرون، أعلنت وزارة المواصلات الإندونيسية أن البلاد منعت مؤقتاً دخول السائحين الأجانب للبلاد عبر مطار جاكرتا.

الوزارة بينت أن الإجراءات الجديدة تنطبق على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات.

كما أشارت إلى أنه بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي بالإضافة إلى مطاري باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وتشهد إندونيسيا قفزة في أعداد الإصابات حيث سجلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس وبلغت نسبة إشغال أسرة المستشفيات في العاصمة 63%.