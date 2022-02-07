‏قرار بتشديد عقوبات النقل في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أقرّ مجلس محافظة اللاذقية بالاجماع خلال جلسة استثنائية عقدها بخصوص تشديد المخالفة المفروضة على السرافيس المتسربة عن خطوطها مقترحات اللجنة المالية في المجلس بناء على قرار لجنة السير ونقل الركاب المشترك لتكون الغرامة والمخالفة في حال الغياب عن الخط على الشكل التالي:

المرة الاولى: حجز المركبة لمدة اسبوع و غرامة مالية بمقدار 35 الف ليرة سورية عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود عن هذه المدة.

ونص القرار أنه في حال تكرار المخالفة يتم حجز المركبة لمدة أسبوع وزيادة الغرامة إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف المخصصات لمدة اسبوع وناقش المجلس قرار لجنة نقل الركاب المشترك بناء على كتاب محافظ اللاذقية و ذلك للحد من تسرب السرافيس وتامين نقل الركاب‏.