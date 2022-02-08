الجو غائم جزئيا بشكل عام وبارد ليلا

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبياً ورطبة في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، فيما يكون بارداً ليلاً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ومعظم المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المنطقة الساحلية مساء، بينما تكون جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار ويمتد الهطل تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر لباقي المناطق ليصبح غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد فوق المنطقة الساحلية وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 م خلال ساعات المساء والليل.