الرابسودي السوري.. يأخذ جمهور (إكسبو 2020 دبي) برحلة سورية

قدم العمل الموسيقي الملحمي”الرابسودي السوري” بمشاركة 100 موسيقي ومغن سوري وتوقيع الموسيقي إياد الريماوي وقيادة المايسترو ميساك باغبودريان على مسرح منصة “اكسبو 2020 دبي” كجزء من البرنامج الثقافي الذي ينظمه الجناح السوري بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وبرعاية شركة أجنحة الشام.

وقالت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة : “أتينا ونحن نحمل على عاتقنا وفي قلوبنا تراثا فريدا بتنوعه وغناه تفتحت في إحيائه هويتنا الثقافية الجامعة التي هي نتاج 10 آلاف عام من العطاء بوصفها ثقافة لا تشيخ بل بقيت شامخة متجددة لم يتسلل الوهن إليها وظلت منتجة للإبداع فكراً وفناً وخيراً وعطاء للبشرية تواجه التقوقع والتعصب”.

وأشارت الدكتورة مشوح إلى أن وزارة الثقافة تعمل مع الأمانة السورية للتنمية في توثيق تراث بلدنا الذي ترك بصمة لا تمحى على الثقافة الإنسانية معتبرة أن مسؤولية الحفاظ عليه تقع علينا وعلى الإنسانية جمعاء.

حضر الجمهور من مختلف دول العالم في إكسبو 2020 دبي العرض الموسيقي البصري وكأنهم في رحلة لتاريخ الموسيقا السورية بدءً بأقدم تدوين موسيقي عرفه العالم وهو ترنيمة “نيكال” التي اكتشفت على لوح طيني يعود لأكثر من 1400 عام قبل الميلاد في مدينة أوغاريت.

وانتقل العمل بعدها إلى عصر الترانيم السريانية التي تعد أقدم أشكال الغناء الجماعي الكنسي ومنها إلى تقاليد الإنشاد الصوفي ثم الموسيقا المعاصرة في انصهار موسيقي فريد ولافت، ويتضمن العمل مع كل حقبة أداء أدعية وابتهالات لتجتمع في النهاية الأنواع الموسيقية على المسرح بانسجام وتناغم في انعكاس لحالة التآلف السورية الفريدة.