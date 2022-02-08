القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

وأفادت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء واع بأن “القوات العراقية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب وذلك لانتمائهم لعصابات “داعش” واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية”.

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها اليوم أن قواتها تستكمل عملياتها الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.