بعد صيانتها وإصلاحها.. إعادة تشغيل 5 آبار بالسويداء

عقب الانتهاء من صيانتها وإصلاحها بعد تعطلها خلال الفترة الماضية، أعادت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل 5 آبار.

وبحسب تصريحات لوكالة سانا، بين مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة، المهندس سميح نصر، أن الآبار التي جرى إصلاحها شملت الصورة الكبيرة 5 والقريا 4 والشقراوية 2 ولبين 2 وشنوان 1، بغزارة وسطية تبلغ 25 مترا مكعبا بالساعة.

كما لفت إلى وجود نحو 20 بئراً حالياً متعطلة عن العمل في مناطق مختلفة لأسباب فنية وتجري متابعتها وإصلاحها تباعاً وفق الأولويات والإمكانيات المتوفرة مع العمل لإيجاد مصادر بديلة عنها ريثما يتم إصلاحها.

وأشار إلى أن الفصل الترددي للتيار الكهربائي يؤثر سلباً على عمليات ضخ المياه من الآبار بالمحافظة.