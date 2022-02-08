 تسوية معضمية الشام تشهد إقبالاً كثيفاً من المشمولين بها

في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة، بدأت اليوم في مدينة معضمية الشام بريف دمشق الجنوبي الغربي عملية التسوية وذلك في المركز الذي افتتحته الجهات المختصة في مدرسة معضمية الشام الحلقة الأولى.

وأفادت تقارير، بأن المركز شهد توافداً كثيفاً من المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والأمن والأمان.

وتستمر التسويات في محافظة ريف دمشق خلال الفترة القادمة لتشمل جميع الراغبين بالانضمام إليها لإتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أسرهم وفي مناطقهم.