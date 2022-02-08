كم يكلّف تلوث البيئة اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

كشف البنك الدولي أن تلوث البيئة يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً داعياً دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها “أكثر ملاءمة للبيئة”.

البنك قال في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية “إن تكلفة تلوث الهواء إضافة إلى تلوث البحار والسواحل تقدر بأكثر من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة مثل مصر ولبنان واليمن، كما أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم”.

وأشار تقرير البنك إلى أن الإنتاجية ستنخفض إذا تعرض السكان للأمراض بسبب تلوث الهواء وهذا سيكلف الحكومات والأفراد عبئا كبيرا في تكاليف الرعاية الصحية.

وحسب التقرير فإن كل شخص يعاني نحو 60 يوما من المرض سنوياً نتيجة تلوث الهواء وفي المناطق الحضرية التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة يتنفس سكانها في المتوسط مستوى أعلى بـ 10 مرات من المستوى الطبيعي للملوثات في الهواء، لافتاً إلى أن تدني المعايير البيئية في قطاعي النقل والصناعة وضعف جودة الوقود المستخدم وحرق المخلفات هي من أبرز أسباب هذا التلوث.

وبين التقرير أن البحر الأبيض المتوسط هو من أكثر البحار تلوثاً بالبلاستيك في العالم حيث يرمي كل شخص في المنطقة ما يعادل ستة كيلوغرامات من النفايات سنويا في مياهه الأمر الذي يرتبط أيضاً بتآكل السواحل ما يهدد أماكن السكن وسبل كسب العيش في تلك المناطق ولا سيما بين الفئات الفقيرة.

وأشار إلى أن التكلفة المباشرة التقديرية لتآكل السواحل قد تصل إلى 8ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول التي يرتكز اقتصادها على السياحة على غرار تونس.