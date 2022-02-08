مرض مدير صالة “السورية للتجارة” يغلقها لشهرين!!

توقفت صالة “السورية للتجارة” في مدينة معلولا بريف دمشق لمدة شهرين، وذلك بسبب مرض مديرة الصالة وعدم وجود البديل، حسب تأكيدات مدير الفرع، باسل الطحان، الذي أشار إلى عودة الصالة للعمل بعد مناشدات ومطالبات الأهالي، إذ تم تأمين البديل وتزويدها بالكادر المطلوب، لافتاً إلى أن تزويد الصالة بالسلع والمواد المطلوبة، كما سيتم تباعاً تزويد الصالة بالمواد المقننة كالسكر والرز.

وطالب الطحان بتأمين الكوادر التي يحتاجها الفرع من خلال المسابقة المركزية..

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش