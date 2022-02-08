موسكو: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سورية

أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية اليوم، أن الولايات المتحدة تقوم بنهب الموارد الطبيعية في سورية وتشارك سراً في تجارة النفط غير القانونية.

ونقلت سبوتنيك عن الجهاز قوله في بيان: “تواصل الشركات الأميركية نهب الثروات الطبيعية السورية… كما تواصل واشنطن مشاركتها في تجارة النفط غير الشرعية والذي يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة شمال شرق سورية” مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الأميركي تستخرج شهرياً ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من المواد الخام من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

إلى ذلك كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاستخبارات الأميركية تخطط لتحريض مجموعات إرهابية متطرفة في سورية على القيام بعمليات إرهابية ضد الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.