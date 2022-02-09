اللواء جورافليوف يحذر من هجمات يخطط لها الإرهابيون في سورية

قال نائب مدير مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اللواء البحري أوليغ جورافليوف في بيان أن المعلومات الواردة إلى المركز تشير إلى أن متزعمي التنظيمات الإرهابية يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف “الموظفين والمنشآت” في سورية.

وفي سياق متصل أكد جورافليوف أن أنشطة قوات الاحتلال الأمريكية في سورية تواصل التأثير سلباً على الأوضاع في البلاد حيث لا تزال الأحوال الأمنية حرجة في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة مدعومة منها، موضحا أن “الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت 10 هجمات إرهابية وعمليات تخريبية في تلك المناطق أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين”.