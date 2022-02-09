اليمن تدين العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق

أدانت الجمهورية اليمنية العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق فجر اليوم.

وأعرب سفير جمهورية اليمن في دمشق عبد الله علي صبري في بيان تلقت سانا نسخة منه عن تضامن بلاده المطلق مع سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها مؤكداً أن هذا العدوان انتهاك لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال السفير اليمني: “إذ ندين الاعتداء الغاشم وسط تواطؤ المجتمع الدولي ونؤكد على الحق المشروع للدولة السورية في الرد على هذا الاعتداء”.