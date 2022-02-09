حطين يواصل صدارته لأشبال كرة اللاذقية

واصل حطين صدارته لبطولة أشبال اللاذقية بكرة القدم مع افتتاح مرحلة الإياب بفوزه الصعب على التضامن 2/1 بعد أن كان متأخراً بهدف نظيف ما دفع المتابعين لوضع أكثر من إشارة استفهام حول وضع أشبال حطين الذين فازوا بمرحلة الذهاب 10/ 1 وكان قد سجل هدفي حطين زيد منى وزين الدين زيدان وسجل للتضامن يعقوب إسماعيل.

مدرب الفريق الكابتن أحمد حاج محمد أكد لـ “البعث ميديا” عدم رضاه عما قدمه فريقه الذي ظهر بصورة غير مرضية أمام التضامن المتطور الذي واجهه ذهاباً، مضيفاً: ليس هناك مبرر لنا بالتأكيد، حيث سبق أن وجهت اللاعبين بأن يحترموا الخصم ولا يستهينوا بالمباراة، ويبدو أنه كان هناك نوع من التعالي ببعض مراحل المباراة، وستكون لنا وقفة لتقييم ما جرى وعدم تكراره.

ورغم فوزه الصعب على التضامن بقي حطين متصدراً لفرق اللاذقية برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشرين الذي فاز على جبلة 5/ صفر سجلها علي شيخ إبراهيم وسامي درويش وبديع شملص وأسمر فوزي.

وتستأنف مباريات البطولة يوم الأحد القادم على ملاعب العشب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية، بلقاء يجمع حطين مع جبلة، وتشرين مع التضامن.

اللاذقية – خالد جطل