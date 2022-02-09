روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق

أدان السفير الروسي لدى سورية ألكسندر يفيموف العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق فجر اليوم.

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك “روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سورية وتدعو إلى وقفها” مؤكداً أن هذه “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقاً من وجهة نظر القانون الدولي”.

وأشار يفيموف إلى أن “مثل هذه الهجمات تؤدي إلى خسائر بشرية وتسبب أضراراً مادية خطيرة وتنتهك سيادة الدول وتشكل تهديداً للحركة الجوية المدنية الدولية وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب في المنطقة ككل”.