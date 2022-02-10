آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

ذكرت آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من خمسة ملايين و792 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب الموقع، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 403267645 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5792783 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 322678370 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 934400 حالة وفاة من أصل 78719632 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 506549 حالة وفاة من أصل 42476122 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 635074 حالة وفاة من أصل 26955434 إصابة.