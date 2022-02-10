أول منطقة تطوير عقاري ترى النور بتاريخ دمشق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في اجتماع ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معاون الوزير المهندسة ماري كلي التلي، وأعضاء المجلس على أحداث أول منطقة تطوير عقاري بدمشق.

واستعرض مجلس الإدارة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص أولي لشركتين، حيث تم دراسة الرؤى الفنية المعتمدة والآلية المتبعة للعمل بعد الحصول على الترخيص والاشتراطات اللازمة للعمل كمطور عقاري.

كما استعرض مجلس الإدارة ما تقدمت به شركة اميسا للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزه العقارية باسم/اميسا الشام/ والتي عرضت على اللجنة الفنية في الهيئة المشكلة وفق أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٨ ، وتمت الموافقة على إحداث هذه المنطقة بعد استكمال الإجراءات القانونية ودراسة الرؤى الفنية والبرنامج التخطيطي المعد لإنجاز ما يقارب ٥٠٠ شقة سكنية تنسجم مع منطقتي باسيليا وماروتا سيتي المجاورتين لها.

الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية المتابعة للشركات التي حصلت على الترخيص للعمل بالتطوير العقاري ومعرفة مدى التزام هذه الشركات بالعمل في السوق العقارية، منوهاً بضرورة تشجيع إحداث شركات التمويل العقاري التي تدعم عمل المطورين العقاريين وتسهم بتأمين المزيد من الوحدات السكنية.

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لأول مشروع تطوير عقاري لشركة اميسا في منطقة أم العظام بحمص بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢١. وأن الوزارة تبذل كل الجهود لإحداث مناطق تطوير عقاري تواكب روح العصر في مجال التطوير العقاري بهدف الوصول إلى مناطق تتمتع بميزات عمرانية حديثة ومتطورة بما يهدف إلى تقديم سكن يليق بالمواطن من كافة النواحي.

دمشق – محسن عبود