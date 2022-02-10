توقعات حالة الطقس لليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات في معظم المناطق وتكون الهطولات ثلجية متقطعة على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً بعد الظهر تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة وتضعف مساء ويكون البحر عالياً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول المعدل أو أدنى بقليل وتضعف الفعالية الجوية بشكل تدريجي ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر في ساعات الصباح ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من تشكل الجليد والصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب صباحاً في معظم المناطق الداخلية.

ولفتت المديرية في نشرتها إلى أن سماكة الثلوج التي هطلت خلال الليلة الماضية بلغت في سرغايا 25 سم وعرنة 16 سم وريف السويداء الشرقي في سالة 10 سم.