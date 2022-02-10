مهمة صعبة للمتصدر في ختام الدوري الكروي الممتاز

تنطلق غداً الجمعة وتستكمل السبت منافسات الأسبوع الثالث عشر والأخير من مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم، فتقام غداً ست مباريات، منها مباريات قمة سواء على صعيد فرق الصدارة أو التي تسعى للهروب من شبح الهبوط.

أولى مباريات القمة ستكون على أرض ملعب الباسل في حمص وتجمع الوثبة (المتصدر بـ29نقطة) والوحدة (الثالث بـ20نقطة) الوثبة مصمم على إنهاء مرحلة الذهاب متربعاً على القمة ويسعى جاهداً لتحقيق الفوز ومعنويات لاعبيه عالية بعد الفوز الكبير بالمرحلة الماضية على عفرين، من جهته الوحدة يريد نسيان خسارته على أرضه أمام حطين واستعادة نغمة الفوز كي يبقى قريباً من فرق الصدارة، لكنه سيواجه خصماً صعب المراس على أرضه.

تشرين (الوصيف بـ25 نقطة) يشد الرحال إلى دمشق لملاقاة الفتوة (الثامن 16نقطة) متسلحاً بفوزه الكبير على الجيش في الجولة الماضية، لذلك لن يفرط بنقاط المباراة الثلاث التي تقربه من الوثبة (في حال خسر أو تعادل)، الفتوة يدرك أنه يلعب أمام (حامل اللقب) ورغم ذلك سيسعى للخروج بنتيجة إيجابية.

قمة أخرى يستضيفها ملعب الجلاء بدمشق وتجمع الجيش (الرابع 19 نقطة) مع الكرامة (السادس 16 نقطة) المباراة صعبة على الفريقين فأصحاب الأرض أهدروا الكثير من النقاط وهو ما جعل إدارة النادي تتعاقد مع المدرب القديم الجديد رأفت محمد لتصحيح مسار الفريق من جديد، لكن الوقت لم يكن كافياً له لاكتشاف الأخطاء للفريق، وهذه ميزة قد يستغلها الكرامة لمصلحته ويحقق فوزه الهام.

ملعب الحمدانية في حلب سيكون مسرحاً للقاء الاتحاد (التاسع بـ15 نقطة) مع الطليعة (السابع بـ16 نقطة)، الفريقان بالهم سواء، وكلاهما لم يقدم الأداء المأمول منه، وفوز أحدهما لن يغير من وضعهما كثيراً على سلم اللائحة.

حطين (الحادي عشر بـ13 نقطة) يلعب على أرض ملعب الباسل في اللاذقية مع الحرجلة (العاشر بـ13نقطة) وهي مباراة النقاط المضاعفة للفريقين فالفائز سيتقدم خطوة نحو الأمام في سعيه للهروب من شبح الهبوط، حطين الأفضل على أرضه وقد تكون الكلمة الأخيرة له.

ويمني عشاق النواعير (قبل الأخير بـ7 نقاط) أنفسهم بأن يحقق فريقهم الفوز الثاني الذي قد ينجيهم من الهبوط لدوري المظاليم عندما يستضيف عفرين (الأخير بـ3 نقاط) الذي يسعى هو الآخر لتحقيق أول فوز له بالدوري، وهو يدرك أن الفوز هو الأمل الأخير له بالبقاء.

وتختتم المرحلة يوم السبت حيث يلعب في ملعب الجلاء بدمشق الشرطة (الثاني عشر بـ9 نقاط) مع جبلة (الخامس بـ17 نقطة)، المباراة صعبة على الشرطة الذي بات ظلاً للفريق فيما مضى، وسيحاول تحقيق الفوز ليبتعد قدر الإمكان عن مركزه المتأخر، من جهته جبلة بحاجة للنقاط الثلاث ليقترب من فرق الصدارة قبل انطلاق مرحلة الإياب.

البعث ميديا- عماد درويش