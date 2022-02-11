وزير التعليم العالي يشارك في تكريم 64 خريجاً من جامعة قرطبة

حلب – معن الغادري

احتفلت جامعة قرطبة الخاصة اليوم بتكريم ٦٤ طالباً وطالبة من مختلف الاختصاصات تقديراً لتفوقهم وحصولهم على معدلات عالية .

وفي كلمة له خلال حفل التكريم نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بأهمية التشاركية بين قطاعي التعليم العالي الحكومي والخاص ، والذي من شأنه أن يعزز من مسيرة العلم وبناء الوطن والانسان ، مبدياً سعادته في مشاركة جامعة قرطبة بتكريم كوكبة من الطلاب المتفوقين والذين يعول عليهم الكثير في عملية النهوض والبناء .

وبين الوزير ابراهيم أن جامعة قرطبة كما حال كافة الجامعات الخاصة تشكل ركيزة مهمة في تدعيم ركائز التعليم ، خاصة بعد أن وسعت من قدراتها وطاقتها الاستيعابية لتصل إلى خمس كليات علمية ، وهذا التكريم هو بمثابة حافز ودافع لدى كافة الطلاب الدارسين لمواصلة تحصيلهم العلمي والتفوق باختصاصاتهم ليكونوا لاحقاً دعامة حقيقية في مشروع البناء والاعمار ، مثنياً على دور الأهل في تعزيز قدرات أبنائهم ودورهم في مسيرة تفوقهم ، مبيناً أن التعليم العالي والبحث العلمي يلقى كل الدعم والرعاية من السيد الرئيس بشار الأسد إيماناً منه بأنه السبيل لبناء الأوطان وحماية المجتمع .

بدورها رئيسة جامعة قرطبة الدكتورة لارا قديد أكدت أن الجامعة تحرص على توفير كل سبل النجاح والتفوق للطلاب ، وتأمين كل مستلزمات العملية التعليمية والتدريسية واستقطاب الكوادر والأساتذة الكفوءة والمميزة ، وما نحصده اليوم من نجاح هو حصيلة تكامل كافة جهود الشركاء بما فيهم الأهل .

ممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة قال بدوره نحن أمام نموذج من طلاب حققو النجاح والتفوق رغم كل الظروف التي مرت على الوطن وتحدوا الإرهاب وانتصروا عليه بالعلم والمعرفة .

وعبر عدد من الخريجين المكرمين عن سعادتهم بهذا التكريم ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحصيلهم العلمي وسينخرطون في سوق العمل للمساهمة في إعادة بناء واعمار الوطن .

حضر الحفل وشارك في التكريم أمينا فرعي الحزب في المدينة والجامعة أحمد منصور والدكتور ابراهيم الحديد ونقيب المهندسين في سورية المهندس غياث القطيني ونائب محافظ حلب أحمد الياسين ورئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان وفعاليات رسمية وعلمية .