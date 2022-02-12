بمشاركة سورية .. انطلاق بطولة INFO CUP 2022 الدولية للمعلوماتية

انطلقت اليوم منافسات بطولة INFO CUP 2022 الدولية للمعلوماتية التي تنظمها رومانيا عن بعد على مدى يومين بمشاركة 164 طالباً وطالبة موزعين ضمن 41 فريقاً من 14 دولة، وبمشاركة طلاب الأولمبياد العلمي السوري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع، أن أربعة طلاب من فريق الأولمبياد العلمي السوري اختصاص المعلوماتية يشاركون في هذه البطولة اثنان منهم من الطلبة القدامى أمين شربا من دمشق وأحمد طعمة من حمص واثنان من الأعضاء الجدد الذين انضموا للفريق الوطني مطلع العام الجاري فرحان الحاج يونس وعمرو عبارة من حمص أيضاً.

وبينت الهيئة ان مشاركة الفريق تتم من مقرها بدمشق عبر جولتين مدة كل منها أربع ساعات متواصلة اليوم وغدا وضمن الشروط المحددة من الدولة المنظمة.