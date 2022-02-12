مجددا.. أهلنا في الجولان يرفضون مخطط الاحتلال إقامة التوربينات الهوائية على أرضهم

رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل مجددا مخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بوقف هذا المخطط الاستيطاني الرامي لتهجيرهم والذي يشكل انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

ويعد مخطط التوربينات الهوائية واحد من أخطر المخططات الاستعمارية التهويدية التي تستهدف الجولان السوري المحتل حيث يتضمن الاستيلاء على نحو ستة آلاف دونم على ثلاث مراحل: الأولى استولى الاحتلال فيها على مساحات من أراضي القرى المهجرة “عيون الحجل والمنصورة والثلجيات” وأقام 42 توربيناً عليها بارتفاع 120 متراً فيما تستهدف المرحلة الثانية أراضي قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثا والثالثة منطقة تل الفرس.

وفي تصريح لسانا شدد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت على أن المخطط الاستعماري للاحتلال وتنفيذه المرحلة الأولى منه على أراضي القرى المهجرة انتهاك لجميع القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن جميع إجراءات الاحتلال في الجولان لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها.

من جهته قال الأسير المحرر فؤاد الشاعر عضو لجنة مناهضة مخطط التوربينات إن “الاحتلال الإسرائيلي وبعدما فشلت جميع محاولاته خلال الـ 55 عاماً الماضية في اقتلاعنا من أرضنا يحاول اليوم من خلال مخطط التوربينات تهجيرنا من منازلنا في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية بشكل قسري ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف مخططات الاحتلال”.