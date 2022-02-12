مشاركة عدة شركات غذائية سورية في معرض غولفوود 2022 بدبي

بمشاركة شركات سورية في مجال الصناعات الغذائية تنطلق يوم غد الأحد فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود 2022 في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في بيان تلقت سانا نسخة منه الى أن الجناح الدي تشارك فيه الجمهورية العربية السورية تبلغ مساحته 318 متراً مربعاً تشارك فيه 25 شركة غذائية سورية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن معرض غولفوود دبي يعد الأكبر والأهم ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات وتشارك فيه 120 دولة وأكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها إضافة الى 150 متحدثا يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض بحضور أهم رجال الأعمال وقادة الحكومات حول العالم.

وبينت الهيئة أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين للتسويق للمنتجات الغذائية وإحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات العاملة في منظومة القطاع الغذائي على مدار خمسة أيام حافلة بصفقات الشراء والبيع والحوارات الغنية والخبرات الفنية.