وزير السياحة يبحث واقع القطاع السياحي في حماة

حماة – حسان المحمد

بحث وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني خلال اجتماعا عقده اليوم في مبنى المحافظة واقع القطاع السياحي في المحافظة ومعالجة المشاريع المتعثرة والرؤى الموضوعة لإعادة تأهيلها والفرص الاستثمارية المقترحة لطرحها بملتقى الاستثمار السياحي.

كما تناول الاجتماع التركيز على التعليم السياحي، و جملة الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والحلول المتاحة لتنشيط القطاع السياحي حماة.

وتركزت مطالب أصحاب المنشآت السياحية بتأمين المحروقات وزيادة ساعات وصل الكهرباء من الميغات المخصصة للمؤسسات والشركات والمعامل الحكومية اثناء أيام العطل الرسمية.

من ثم قام وزيرالسياحة وأمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بجولة تفقدية شملت مبنى مديرية السياحة.

والتقى الوزير العاملين فيها وزار خان رستم باشا الاثري والتقى الحرفيين بالخان واستمع منهم مطالبهم التي تمثلت بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي حيث ووعد الوزير بتأمين طاقة بديلة لهم عبر دعمهم ماليا كما تفقد الثانوية المهنية الفندقية واطلع على أقسامها.

ووجه بالتوسع بالطابق الثالث وأعداد مشروع احداث معهد فندقي منوها إلى إمكانية الاستثمار الموجه في الثانوية لمن يرغب من أصحاب المطاعم أو المنشآت الخاصة.

كما زار الوزير الثانوية المهنية الفندقية بمصياف بالإضافة لبحث إمكانية تجهيز مكان خدمة الدليل السياحي بمصياف.

بالإضافة لزيارة موقع في عين الكرم بوادي العيون لبيان إمكانية استثمار المنطقة المحيطة بشجرة الدلبة العملاقة

حيث يتجاوز عمر الشجرة 400 عام و هي على رأس قائمة الأشجار المعمرة في العالم حيث يبلغ محيط ساقها 15متر و طول قطر تاجها 70متر و ارتفاعها يصل إلى 50 متر.

و بجوارها نبع ماء عذب ضمن منطقة خلابة.

وبتصريح خاص للبعث ميديا بين وزير السياحة محمد رامي مارتيني أهمية الموقع الجغرافي والحيوي لمحافظة حماة وريفها التي تمتلك مقومات الجذب السياحي والتراثي وتهدف الزيارة لترسيخ موقع المحافظة بهدف الزيارة والإقامة السياحة وليس فقط للعبور ، وبخاصة انها تمتلك المعالم الأثرية والأوابد وحماة القديمة والتاريخية والأماكن الطبيعية الخلابة في البلدات والقرى ، كذلك لرصد احتياجات القطاع السياحي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة إضافة للتحضير للموسم السياحي القادم.

من جانبة أكد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي على الفرص الاستثمارية والمقومات السياحية المهمة في المحافظة مشيرا إلى العمل لإظهار مقومات السياحة عبر الشراكة بين وزارة السياحة والادارة المحلية والامانة العامة للمحافظة.