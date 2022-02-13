افتتاح مدرج باسل الأسد ومنشآت رياضية في جامعة حلب

حلب – معن الغادري

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم مدرج الشهيد باسل الأسد ” المسرح الجامعي ” و عدد من الصالات الرياضية في جامعة حلب بعد إعادة تأهيلهم بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٤٠٠ مليون ليرة سورية ، كما تفقد مشفى حلب الجامعي واطلع على الخدمات التي يقدمها المشفى للطلبة والمواطنين ، وزار المدينة الجامعية وافتتح 3 وحدات سكنية بعد إعادة تأهيلها والتقى عدد من الطلاب في المدينة واستمع إلى مطالبهم ووعد بحلها .

وببن الوزير ابراهيم أهمية عودة تفعيل الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية إلى الجامعة لما لها من دور حيوي وفعال يسهم في استثمار وقت الفراع بما هو مفيد للطلبة ،كمسرح باسل الأسد الذي يتسع لأكثر من ٦٠٠ شخص إذ تم إعادة تأهيله بتكلفة تقارب ال/ ٤٠٠ /مليون ليرة سورية إضافة للمنشات الرياضية لممارسة مختلف الرياضات الذهنية والبدنية وغيرها ، موضحاً أن تنمية هذه البيئة تصب في مصلحة الطالب وتنمي مهاراته وتعطيه الحافز والدافع للعطاء والتفوق في المجال الدراسي .

من جانبها نوهت دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهذه الخطوة الداعمة للأنشطة الطلابية والتي من شأنها تنمية مهاراتهم الفكرية والجسدية وتؤمن لهم الحاضنة لممارسة هواياتهم وابراز ابداعاتهم . مشيرة إلى أن هذه العناوين هي من صلب عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية والذي يسعى دائماً إلى دعم الطاقات الشبابية وتشجيعهم وتحفيزهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع .

حضر الافتتاح الرفيق ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب للحزب ، والدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب وعدد من الكوادر الحزبية والادراية والنقابية في جامعة حلب ، وحشد من طلبة جامعة حلب .

وبهذه المناسبة أقيم حفل فني أحياه صفوان العابد وتضمن العديد من الفقرات ومنها عرض فيلم وثائقي عن فعاليات فرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وتقديم لوحات راقصة لفرقة فريج الأرمنية .

وكان الوزير ابراهيم تفقد واقع العمل في مشفى حلب الجامعي وتجول في أقسامه والتقى الكوادر الطبية في المشفى واستمع منهم حول كل ما يتعلق بالعمل والصعوبات التي تعترضهم كما تفقد المدينة الجامعية و سير العمل في مشروع المبنى الجديد لكلية الصيدلة في الجامعة .