القبض على 8 إرهابيين في عدة محافظات عراقية

ألقت القوات العراقية القبض على 8 إرهابيين إثر عدة عمليات أمنية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل والسليمانية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قوله في بيان اليوم: “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على 6 من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان إن القوات الأمنية نصبت في عملية منفصلة كميناً محكماً في محافظة بابل أسفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخف بين المواطنين كما تم إلقاء القبض على أحد إرهابيي “داعش” في محافظة السليمانية.

من جهة أخرى أوضح رسول في بيان آخر أن قيادة عمليات البصرة تمكنت إثر عمليات التفتيش الواسعة التي أطلقتها أمس بإسناد طيران الجيش من إلقاء القبض على 6 مسلحين مطلوبين إضافة إلى ضبط أسلحة متعددة.