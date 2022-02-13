الهستيريا الأمريكية بلغت ذروتها

عقب المكالمة الهاتفية بين جو بايدن وفلاديمير بوتين يوم السبت الماضي، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في مؤتمر صحفي: “إننا لا نفهم سبب نقل معلومات خاطئة عن نوايانا إلى وسائل الإعلام، واتهم الإدارة الأمريكية بإذكاء “هستيريا” خطيرة، منتقداً أولئك الذين يسربون مزاعم لا أساس لها عن نية موسكو شن غزو وشيك لأوكرانيا. لقد بلغت الهستيريا ذروتها”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أعرب أوشاكوف في تعليقاته عن أسفه لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين مجهولين، حيث زعمت أن لدى روسيا خططاً أو تاريخاً محدداً لغزو أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية قبل الاتصال إن الغزو يمكن أن يكون وشيكاً “في أي يوم” لكنها لم تقدم أي دليل يدعم مثل هذه المزاعم.

قال أوشاكوف، الذي اتهم السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا وكييف “بتخريب” اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع الطويل في شرق أوكرانيا: “إننا لا نفهم الغرض من تمرير معلومات كاذبة حول نوايانا إلى وسائل الإعلام”.

وفي بيان رسمي للبيت الأبيض عقب اتصال بايدن – بوتين، قال البيت الأبيض إنه تم التوضيح لروسيا “إذا قامت بغزو إضافي لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا ستستجيب بشكل حاسم وتفرض بشكل سريع وشديد التكاليف على روسيا”.

في حين قال البيان إن بايدن أوضح أيضاً أن واشنطن مستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية، إلا أنه أضاف أن الولايات المتحدة – إلى جانب حلفائها – “مستعدون أيضاً لسيناريوهات أخرى”، في إشارة واضحة إلى عمل عسكري محتمل.

منذ افتعال الأزمة، تؤكد روسيا، مراراً وتكراراً، أن مطالبتها بإنهاء توسع الناتو شرقاً، بما في ذلك ضم أوكرانيا في الحلف في المستقبل، أمر أساسي لمصالحها المتعلقة بالأمن الوطني. كما دعت موسكو إلى الحكم الذاتي لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا والعودة إلى اتفاقيات السلام الواردة في اتفاقيات مينسك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في وقت سابق ، إن بلاده ليس لديها خطط لغزو أوكرانيا وأدان “الحملة الدعائية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها “بشأن العدوان الروسي” على أوكرانيا، مؤكداً أنها تسعى لتحقيق أهداف استفزازية”.

على الرغم من موجة الدعوات والتصريحات الدبلوماسية، دفع حدث في المياه الإقليمية الروسية في شمال المحيط الهادئ، وزارة الدفاع الروسية إلى استدعاء الملحق العسكري الأمريكي في موسكو، بعد أن قالت البحرية الروسية إنها رصدت غواصة نووية أمريكية من طراز فرجينيا بالقرب من مجموعة قتالية تجري مناورات في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان أنه “تم استدعاء الملحق العسكري لقضايا الدفاع في السفارة الأمريكية في موسكو إلى وزارة الدفاع الروسية فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية للحدود الروسية”.

وبحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية، أبلغت وزارة الدفاع الملحق العسكري الأمريكي أنها تعتبر وجود الغواصة “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

تقرير إخباري- سمر سامي السمارة